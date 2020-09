Nadal ist der ewige Favorit – doch im Herbst könnte gegen den Goliath die Stunde des Davids schlagen

Er war schon oft verletzt, haderte mit sich und seinem Körper, verlor bei grossen Turnieren gegen absolute Aussenseiter - vor allem in Wimbledon, beim Turnier, das er 2008 und 2010 gewonnen hatte, ihm aber im letzten Jahrzehnt kein Glück mehr brachte. Doch nach den French Open konnte man jeweils die Uhr stellen. Spätestens dann, wenn im Frühling in Paris auf Sand gespielt wurde, verwandelte sich Rafael Nadal wieder in diese Naturgewalt, die wie ein Orkan über ihre Gegner hinwegfegte.

2005, bei seiner ersten Teilnahme, gewann der Spanier in Roland Garros. Nur zwei Mal verlor er in Paris - 2009 in den Achtelfinals gegen Robin Söderling, 2015 in den Viertelfinals gegen Novak Djokovic, 2016 musste er wegen einer Verletzung vor der dritten Runde aufgeben. 12 Mal stemmte er die Coupe des Mousquetaires in die Höhe, zuletzt drei Mal in Folge.

59 seiner 85 Titel hat Nadal auf Sand gewonnen, und dabei 438 Siege gefeiert. Demgegenüber stehen gerade einmal 40 Niederlagen, wovon 8 in die Zeit vor seinem 18. Geburtstag fallen. Und sonst? Siege, Meilensteine, und Rekorde für die Ewigkeit. Es bedarf schon einer aussergewöhnlichen Leistung seines Gegners und einer vielleicht nicht ganz so galaktischen Darbietung Nadals, damit der Spanier auf Sand als Verlierer vom Platz geht.

Am Samstag war wieder einmal so ein Abend, Nadal verlor in den Viertelfinals von Rom gegen den Argentinier Diego Schwartzman, die Nummer 15 der Welt. Zwar erreichte der 27-Jährige danach den Final, wo er auch Novak Djokovic forderte, im Vergleich zu Goliath Nadal bleibt er aber ein David, und das nicht wegen seiner 1,70 Meter Körpergrösse.