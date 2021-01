Nach verpatztem Saisonstart: Cédric Noger will am «Chuenisbärgli» zurück in die Spur

Der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger findet klare Worte für seinen Saisonstart:

Katastrophal, schlimmer geht es fast nicht.

Der Riesenslalomspezialist, der nach zwei Saisons in den Top 30 des Disziplinenweltcups den nächsten Schritt machen und die Top 15 anvisieren wollte, befindet sich derzeit in einem Karrieretief. Platz 44 beim Saisonauftakt im Oktober in Sölden, zweimal Platz 54 in Santa Caterina und Fünfundvierzigster in Alta Badia. So ziemlich alles lief anders, als es sich der 28-Jährige gewünscht hätte. Dabei befand er sich im Herbst kurz vor Saisonstart in vielversprechender Verfassung. «Ich fühlte mich physisch stärker als in den Vorjahren», sagt er. Auch die Trainingszeiten und die Vergleiche mit der internen Konkurrenz bestätigten ihm, dass die Orientierung nach oben durchaus gerechtfertigt ist. Kräftezehrende Suche nach Gründen Doch es kam nicht so, wie Noger es sich vorgestellt hatte. Die Suche nach Gründen für den verpatzten Saisonstart: kräftezehrende Kopfarbeit. Liegt es am Material? Noger verneint:

Es klingt immer sehr nach einer Ausrede, wenn das Material als Grund für schlechte Resultate bemüht wird.

Noger wechselte im Sommer zum Vorarlberger Hersteller Kästle und verhalf der Kultmarke damit zum Comeback im alpinen Skiweltcup. Es sei klar, dass er sich an das neue Material gewöhnen müsse, aber schliesslich sei er vor der Saison bereits schnell auf den neuen Skiern unterwegs gewesen. Er betont: «Die Unterstützung von Seiten der Firma ist ausgezeichnet.» Die Geister Söldens Nach dem Rennen in Alta Badia kurz vor Weihnachten nahm sich der Wiler eine fünftägige Auszeit, um den Kopf freizubekommen. Er erkannte, dass er sich seit dem mit hohen Erwartungen verbundenen Saisonstart in Sölden selbst in eine Negativspirale befördert hatte. Zu lange sinnierte er über die möglichen Gründe für das unbefriedigende Abschneiden im Premierenwettbewerb. Er erklärt:

Anstatt das schlechte Ergebnis abzuhaken und nach vorne zu schauen, schwirrte es ständig in meinem Hinterkopf.

Umso unnötiger, da damals gar nicht viel zur Qualifikation für den zweiten Lauf gefehlt hatte. «Hätte ich den einen dummen Fehler damals nicht gemacht, hätte es wohl gereicht.» Das Abdriften in die Negativspirale, den Verlust des Selbstvertrauens hätte er damit wohl verhindern können. Ein Meister im Zurückkämpfen Doch die Realität ist jetzt eine andere. Noger muss sich in die Spur zurückkämpfen. Dabei kommen ihm Erfahrungen aus der Vergangenheit zugute. Der Wiler ist ein Stehaufmännchen, ihm wurde nie etwas geschenkt. 2014 flog er aus dem C-Kader von Swiss Ski und musste fortan auf eigene Faust weitertrainieren. Er verbesserte sich schrittweise, arbeitete sich auf der Treppe des Erfolgs eine steinige Stufe nach der anderen aufwärts – und kam in der Weltspitze an. Er wird Vierter im Riesenslalom von Kransjka Gora, Schweizer Riesenslalommeister und etabliert sich als konstanter Punktefahrer im Weltcup. Wenn einer weiss, wie man sich zurückkämpft, dann Cédric Noger. Der 28-Jährige betont, dass er die Dämpfer in Form der schlechten Resultate jeweils verdauen musste, aber die Motivation stets vorhanden gewesen sei. «Die Ziele bleiben die gleichen, auch wenn ich mir kurzfristig vielleicht tiefere Teilziele setzen muss», sagt er. Das Lieblingsrennen als erhoffter Wendepunkt Der aktuelle Zeitpunkt scheint passend, um die Wende zu schaffen. Am Freitag und Samstag finden gleich zwei Riesenslaloms in Adelboden statt. Nogers Lieblingsrennen, aufgrund der grossartigen Atmosphäre im Zielraum und der zahlreichen Fans – auf die in diesem Jahr aus bekannten Gründen verzichtet werden muss. Aber die Lokalität ist nicht der einzige Grund zur Zuversicht. Die Trainingszeiten wurden besser, er spürt neuen Mut:

Es geht aufwärts.