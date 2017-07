Im Gegensatz zu den Tour-de-France-Kommissären musste der Referee in St.Petersburg innert Sekunden entscheiden, wie das Strafverdikt ausfällt. Er setzte in der Hitze des Gefechts auf das Motto «Gnade vor Recht». Was menschlich ja im entferntesten irgendwie noch nachvollziehbar ist. Nicht nachvollziehbar ist, dass sowohl an der Tour de France als auch am Confed-Cup die technischen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft wurden.

Was nützt der Videobeweis, wenn selbst die Video-Schiedsrichter blind sind? Immerhin: so gehen selbst den grössten Kritikern der «Vertechnisierung» des Sports die Argumente aus. Der Faktor Mensch hat durchaus weiterhin Gewicht. Und wir Sofasportler dürfen uns auch in Zukunft aufregen.