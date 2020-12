Nach der Entlassung in Dortmund ist klar: Lucien Favre ist ein Top-Trainer, aber nicht für ein Top-Team

Er hätte sich über mangelhafte Einstellung und fehlende Mentalität auslassen können. Er hätte das Versagen der hochbezahlten Führungsspieler wie Mats Hummels, Marco Reus oder Axel Witsel thematisieren können. Aber nein. Lucien Favre bleibt sich auch nach dem 1:5 gegen Stuttgart treu.

Sicher, er konnte nicht kaschieren, wie sehr ihn die erbärmliche Vorstellung seiner Spieler schmerzte. Vielleicht rechnete er nach der debakulösen Partie bereits damit, dass in der Dortmunder Teppichetage nun über seine Person diskutiert würde. Aber er liess sich nicht gehen. Er teilte nicht aus, er leitete nicht den Gegenangriff ein. Er sprach von einem kollektiven Versagen. Mit «Katastrophe» fasste er die Darbietung gegen den Aufsteiger zusammen. Und vermied es dabei, einzelne Spieler an den Pranger zu stellen.

Er redete auch nicht auf seine Mühle. Dabei hätte er Argumente. 2,09 Punkte im Schnitt holte er in knapp zweieinhalb Jahren in Dortmund. Das sind so viele wie unter Thomas Tuchel. Aber einige mehr als mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie, der dank den Meistertiteln 2011 und 2012 in Dortmund auch heute noch so etwas wie Heiligenstatus geniesst.