Es ist ein Wunder, ist es in allen Fällen bei Knochenbrüchen geblieben und nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Dasselbe liess sich schon nach dem schweren Sturz von Mark Cavendisch sagen - nach dessen hartem Duell mit Weltmeister Peter Sagan im Endspurt der 4. Etappe. Cavendish ging brutal zu Boden, Sagan wurde später (zu Unrecht) vom Rennen ausgeschlossen. Der Brite hatte im Kampf um den Etappensieg schlicht zu viel riskiert.

Die Limiten werden ausgereizt

Ja, das Risiko. Es ist in der Tat verrückt, welch grosse Risiken die Fahrer speziell an einer Tour de France auf sich nehmen. Wird an einem Rennen wie der Tour de Suisse oder einer anderen, vergleichbaren Rundfahrt im Zweifelsfall eher mal gebremst, so tun viele Radprofis (nicht alle!) an der Frankreich-Rundfahrt das Gegenteil. Es werden auf Teufel komm raus die Limiten ausgereizt. Klar, oft ist auch Pech dabei, wenn man auf der nassen Strassen ausrutscht. Aber oft fehlt eben auch die Vernunft.