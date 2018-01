Klar ist hingegen, dass die Rennen planmässig stattfinden sollen. Trotz der immensen Schäden an Piste und Infrastruktur sagt Urs Näpflin: «Das sportliche Programm ist nicht gefährdet. Wir werden die ganze Piste mit allen Sicherheitsvorkehrungen für das Training am Mittwoch bereit haben.»

Das Rennprogramm mit der Kombi am Freitag, der Abfahrt am Samstag und dem Slalom am Sonntag bleibt unverändert. Die Instandstellungsarbeiten bei der Gästeinfrastruktur haben ebenfalls bereits begonnen. «Bis zu den Rennen haben wir die Zuschauerbereiche wieder ohne Einschränkungen in Betrieb», sagt Urs Näpflin.

Warme Temperaturen

Für die nächsten Tage ist besseres Wetter vorhergesagt. Ein Problem aber bleibt: «Aufgrund der hohen Temperaturen hat starker Regen die Piste im unteren Abschnitt stark aufgeweicht», sagt Näpflin, der entgegen der Prognose auf kalte Nächte hofft. Denn zu weiche Verhältnisse auf der Piste könnten die Abfahrtsrennen gefährden.

«Wir sind zuversichtlich, dass sich auch dieses Problem löst. Einmal mehr ist aber die Natur der Chef am Lauberhorn», sagt Näpflin, der froh ist, dass trotz Mehraufwand also fast alles planmässig fortgesetzt werden kann.

Einzig die Bewirtung der VIPs auf der Wengernalp bleibt wohl eingeschränkt. «Einen Teil dieses Bereichs werden wir nicht aufbauen können», sagt Lehmann. «Das führt zu Anpassungen in deren Rahmenprogramm.»