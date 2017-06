Im ersten Training am Morgen hatte Lüthi die klare Bestzeit aufgestellt. Am Nachmittag waren die Kalex-Markenkollegen Franco Morbidelli und Takaaki Nakagami minim schneller als der Berner. Auf den WM-Leader aus Italien verlor Lüthi 0,181 Sekunden. Damit befindet sich der 30-Jährige, der heuer in sechs der sieben Rennen die Top 3 erreichte, auf Kurs für einen neuerlichen Podestplatz.

Auch Aegerter nahe an Spitze

Dominique Aegerter durfte mit der Leistung am Freitag in Assen zufriedener als auch schon sein in dieser Saison. Die rund eine halbe Sekunde Rückstand auf Morbidelli stellen für den Berner einen Hoffnungsschimmer dar, nachdem er zuletzt in Katalonien die WM-Punkte verpasst hatte. Dabei haben die in den Niederlanden im Vergleich zu Montmeló deutlich tieferen Temperaturen Aegerter in die Karten gespielt.

Für Jesko Raffin resultierte am ersten Trainingstag der 24. Platz. Der Zürcher, der nach gutem Saisonauftakt zuletzt in fünf Grands Prix hintereinander den Vorstoss in die Top 15 verpasste, büsste knapp eineinhalb Sekunden auf Morbidelli ein.

Topzeit für Viñales

Schnellster in der MotoGP-Klasse war der WM-Leader Maverick Viñales. Der Spanier distanzierte den deutschen Yamaha-Markenkollegen Jonas Folger um 0,367 Sekunden. Titelverteidiger Marc Marquez (Honda) verlor als Dritter bereits mehr als sechs Zehntel auf Landsmann Viñales.

Assen. Grand Prix der Niederlande. Freies Training (kombinierte Zeiten). MotoGP: 1. Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 1:33,130 (174,6 km/h). 2. Jonas Folger (GER), Yamaha, 0,367 zurück. 3. Marc Marquez (ESP), Honda, 0,652. 4. Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 0,660. Ferner: 6. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 0,700. - 23 Fahrer im Training.

Moto2: 1. Franco Morbidelli (ITA), Kalex, 1:38,061 (166,7 km/h). 2. Takaaki Nakagami (JPN), Kalex, 0,155. 3. Tom Lüthi (SUI), Kalex, 0,181. 4. Alex Marquez (ESP), Kalex, 0,319. Ferner: 7. Dominique Aegerter (SUI), Suter, 0,553. 24. Jesko Raffin (SUI), Kalex, 1,485. - 32 Fahrer im Training.

Moto3: 1. Jorge Martin (ESP), Honda, 1:42,414 (159,6 km/h). 2. Aron Canet (ESP), Honda, 0,179. 3. Joan Mir (ESP), Honda, 0,505. - 32 Fahrer im Training.