Trotz bestem Saisonergebnis: Dupasquier wieder ohne WM-Punkt

Der 19-Jährige aus dem Kanton Freiburg zeigte in Le Mans eine konstante Leistung, zudem rutschte er auch aufgrund zahlreicher Stürze von Spitzenfahrern nach vorne. Zum 15. Platz, welcher ihm den ersten WM-Punkt der Karriere eingebracht hätte, fehlten Dupasquier am Ende weniger als 1,5 Sekunden.

Den Sieg sicherte sich Celestino Vietti (KTM). Für den Italiener, der am Dienstag 19 Jahre alt wird, wars der zweite GP-Triumph, der erste in dieser Saison. Mit Rang 3 in Le Mans übernahm der spanische KTM-Fahrer Albert Arenas die WM-Führung von Ai Ogura (Honda). Der Japaner liegt bei fünf noch ausstehenden Rennen sechs Punkte hinter Arenas (129:135). Dritter ist Vietti mit 119 Zählern.