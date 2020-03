Ticketverkauf für Formel-1-Rennen in Bahrain ausgesetzt

Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden am Bahrain International Circuit weitere Gesundheitsmassnahmen ergriffen. So gibt es unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden.