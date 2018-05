1950 in der ersten Formel-1-WM wurde Louis Chiron Dritter. An den 1979 verstorbenen Monegassen erinnert noch heute eine Büste nahe der Schwimmbad-Kurve. Als Beretta 1994 im Fürstentum in einem Larrousse-Auto Achter wurde, war der am 16. Oktober 1997 geborene Charles Leclerc noch nicht einmal auf der Welt.

"Als vierjähriger Bub schaute ich mir hier das erste Rennen an und sagte mir: 'Da will ich auch einmal hin'!" 2018 ist er dort angekommen. Und wie.

Der Rookie hat in seinen bisherigen fünf Rennen mit neun WM-Punkten schon fast so viele Zähler gewonnen wie sein Teamkollege Marcus Ericsson (11 in 81 Rennen). Viele Experten sehen in Leclerc einen zukünftigen Weltmeister.