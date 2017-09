Rossi, der sich die schweren Unterschenkelverletzungen erst vor 23 Tagen beim Enduro-Fahren zugezogen hatte, fuhr am Samstag in der Qualifikation der Königsklasse für den Grand Prix von Aragonien sensationell auf den 3. Platz. Nur sein Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales und dessen spanischer Landsmann Jorge Lorenzo (Ducati) waren auf dem Kurs in Alcañiz schneller als der neunmalige Weltmeister aus Italien.

Als Rossi Startposition 3 geschafft hatte, streckte er auf seiner Maschine freudig den Daumen nach oben und nahm danach die Gratulationen der erstaunten und beeindruckten Konkurrenten mit einem Grinsen entgegen.

"Es ist sehr wichtig, von der ersten Reihe aus zu starten. Ich muss jetzt sehen, wie sehr ich im Rennen pushen kann", sagte Rossi danach und dankte vor allem den Ärzten, die ihn nach dem Crash behandelt hatten. Er spüre auf dem Motorrad noch ein bisschen Schmerz, fühle sich aber wohl.

Am Donnerstag hatte der aktuelle WM-Vierte von den Rennärzten die Start-Freigabe erteilt bekommen. Danach testete er in den Trainingseinheiten, ob er den Belastungen wirklich gewachsen ist.