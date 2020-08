Perez beendete Quarantäne - Start dennoch fraglich

Für eine Rückkehr ins Fahrerlager benötigt der Mexikaner aber noch einen negativen Corona-Test am Donnerstag. Der Rennstall will spätestens am Freitagmorgen über den Einsatz des zweiten Fahrers neben Lance Stroll am Sonntag am 70. Jubiläums-GP in Silverstone entscheiden.

Als Ersatz für Perez stünde erneut Nico Hülkenberg bereit. Dem 32-jährigen Deutschen war am vergangenen Wochenende, als ebenfalls in Silverstone gefahren wurde, kein Glück beschieden. Wegen eines Kupplungsschadens konnte er gar nicht starten.