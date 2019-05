«Rennfahrer sind egoistische Schweine, die alles versuchen, um zu gewinnen.» Am 1. August 1976 hätte ihn diese Regel beinahe umgebracht: Lauda, der den Nürburgring liebte und als «geilste Rennstrecke der Welt» bezeichnete, fuhr wie immer auf der letzten Rille. Dann bei Tempo 220 der Unfall: An Laudas Ferrari brach der Anlenkpunkt des rechten hinteren Längslenkers – Abflug in die Felswand, unweit des Bergwerks. Als sich das Ferrari-Wrack zurück auf die Strecke dreht, wird Lauda auch noch von Guy Edwards, Harald Ertl und Brett Lunger torpediert.

Unendliche 55 Sekunden sitzt Niki im Feuer, das mit 800 Grad lodert – und kann dann wie von Geisterhand gerettet werden. Verrückt: Hätte der 312T nicht Feuer gefangen, wäre es für Lauda relativ glimpflich ausgegangen. Er erlitt lediglich einen Jochbein- und zwei Rippenbrüche sowie ein paar Schrammen am Kopf, da es ihm den Helm abgerissen hat.

Jahr und Tag fuhr Lauda mit einem Kopfschutz der Helmfirma Bell – ausgerechnet am 1. August entschied er sich für die Marke AGV, da der Helm leichter war und lockerer auf dem Kopf sass. Ein fast tödlicher Irrtum.

Schlimmer als die Verbrennungen im Gesicht waren die verätzte Lunge, da Lauda im Nordschleifen-Todeskampf giftige Gase einatmete. Aus dem Koma erwacht, kämpfte sich Niki dann auf wundersame Weise zurück. Den Pfarrer am Spitalbett, der bereits die letzte Ölung einleitete, jagte er zuvor weg. Nach Platz 4 beim Comeback-GP in Monza meinte er auf die Frage bezüglich seines Aussehens: «Mir ist eigentlich egal, wie ich ausschaue – meinen Beruf übe ich ja mit dem rechten Fuss aus.»

Ja, so war Niki Lauda. Sein Leben: Ein stetiges Auf und Ab: Drei Mal wurde er Formel 1-Weltmeister (1975/77/84). Nach dem GP Australien am 3. November 1985 trat er endgültig zurück. 1988 startete er mit der Lauda Air – und ersten Linienflügen in den Fernen Osten. Am 26. Mai 1991 dann das nächste Drama: Lauda-Flug 004 stürzte über Thailand ab – 223 Tote. 2003 wurde die Lauda Air Teil der Austrian Airlines Group, später folgten Kooperationen mit Air Berlin (Niki) und Ryanair.

Nachdem er bereits von Bruder Florian und Ehefrau Birgit je eine Spender-Niere erhalten hatte, brauchte Niki Lauda im August 2018 auch noch eine Spender-Lunge. Von diesem Eingriff hat sich Niki Lauda seither nicht mehr richtig erholt. Nach einem lauten Leben mit viel Lärm und Kampf auf Spielwiesen für extreme Charaktere sagte er nun am letzten Montag im Kreise seiner Familie leise Servus.