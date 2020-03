Lewis Hamilton über Corona-Gerüchte: «Habe null Symptome»

Zu Spekulationen um eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus schrieb der 35-Jährige am Samstag auf Twitter: "Ich wollte euch wissen lassen, dass es mir gut geht, ich mich gesund fühle und zweimal pro Tag trainiere. Ich habe null Symptome."

Der britische Rennfahrer war vor gut zwei Wochen bei einer Veranstaltung mit Schauspieler Idris Elba und Sophie Grégoire Trudeau, der Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, gewesen. Beide hatten später mitgeteilt, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Hamilton nahm deshalb Kontakt mit seinem Arzt auf und prüfte, ob er einen Coronatest machen sollte.

"Aber die Wahrheit ist, dass davon nur eine begrenzte Zahl erhältlich ist, und es gibt Leute, die das mehr als ich benötigen, besonders wenn ich überhaupt keine Symptome zeige", schrieb der Mercedes-Pilot.

Er habe sich in der vergangenen Woche in die Selbstisolation begeben. "Das Wichtigste ist, dass jeder positiv bleibt, so weit es geht auf Abstand geht, sich wenn nötig selbst isoliert, und sich regelmässig mit Seife und Wasser für mindestens 20 Sekunden die Hände wäscht", ergänzte Hamilton.

Die Formel 1 hatte in der vergangenen Woche kurzfristig ihren Saisonauftakt in Australien abgesagt. Zuvor war ein Mitarbeiter des McLaren-Teams positiv auf das Virus getestet worden. Inzwischen hat die Königsklasse auch die sechs weiteren Grand Prix gestrichen, die bis Ende Mai geplant waren