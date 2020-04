GP Frankreich abgesagt, Silverstone ohne Zuschauer geplant

Die gesetzlichen Regelungen in Frankreich machen es unmöglich, dass das Event im Süden des Landes wie geplant durchgeführt werden kann, erklärten die Veranstalter. Der Grand Prix war bislang für den 28. Juni geplant. Zuvor wurde bereits der Grosse Preis von Monaco abgesagt, acht weitere Rennen mussten verschoben werden. Einen konkreten Rennkalender gibt es bislang noch nicht.

Klar ist auch, dass das aktuell für den 19. Juli geplante Heimspiel von Weltmeister Lewis Hamilton in Silverstone aufgrund der Corona-Krise nur als Geisterrennen stattfinden kann. Darüber informierten die Veranstalter des Grand Prix von Grossbritannien. "Ich bin extrem enttäuscht, dass ich sagen muss, dass es für uns unmöglich ist, den diesjährigen Grand Prix vor Fans in Silverstone durchzuführen", schrieb Streckenchef Stuart Pringle. Man habe sich diesen Entscheid so lange wie möglich offen gehalten, müsse diesen Schritt aber nun gehen.