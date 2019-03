In den beiden eineinhalbstündigen Übungseinheiten auf dem Wüstenkurs von Sakhir zeigte sich das Ferrari-Duo, das in Australien mit den Plätzen 4 und 5 deutlich unter den bei den Testfahrten geweckten Erwartungen geblieben war, von einer anderen Seite. Vettel und Leclerc wendeten nach dem Doppelsieg von Mercedes in Melbourne das Blatt und fuhren je einmal Bestzeit.

Im ersten Teil lag Leclerc 0,263 Sekunden vor Vettel, der in Bahrain mit vier Erfolgen (2012, 2013, 2017 und 2018) Rekordsieger ist. In der fürs Qualifying und das Rennen am Sonntag (17.10 Uhr Schweizer Zeit) wesentlich aussagekräftigen zweiten Session, die unter Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit absolviert wurde, blieb Vettel um 35 Hundertstel vor dem Monegassen. Titelverteidiger Lewis Hamilton verlor im Mercedes über sechs Zehntel auf Vettel. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der überraschende Auftaktsieger in Melbourne, war als Vierter nochmal einen Zehntel langsamer.

Probleme bei Alfa Romeo

Alfa Romeo, das in Bahrain mit einem neuen Unterboden antritt, war im zweiten Trainingsteil kaum auf der Strecke. Am in Hinwil im Zürcher Oberland entwickelten C38 wurde lange gearbeitet. Kimi Räikkönen konnte deshalb nur sechs Runden absolvieren, Giovinazzi deren zehn. Am Ende blieben für den Finnen und den Italiener die Ränge 16 und 18. Giovinazzi hatte kurz vor dem Ende des ersten Trainings für Aufsehen gesorgt, als er den Renault von Nico Hülkenberg leicht touchierte. Der Zwischenfall blieb aber ohne Folgen.