Dupasquier vergibt ersten WM-Punkt im Warmup

Der 19-jährige Rookie aus dem Kanton Freiburg erreichte als 18. das zweitbeste Resultat in seinem Premieren-Jahr. In Le Mans war er vor einem Monat 17. geworden.

Dennoch war er in Valencia näher am ersten Punkt. Von Platz 20 aus gestartet, hatte Dupasquier nur 1,2 Sekunden Rückstand auf den 15. Platz, und er muss nicht lange suchen, wo er diese verloren hat. Weil er im Warmup mit einem technischen Problem zu lange auf der Ideallinie gefahren war und andere Fahrer behindert hatte, wurde der Romand mit einer so genannten Long Lap Penalty im Rennen bestraft. Diese kostete mehr als die 1,2 Sekunden.

Den Sieg sicherte sich überlegen Dupasquiers spanischer Markenkollege Raul Fernandez. Grosser Gewinner war aber auch der Japaner Ai Ogura. Der Honda-Fahrer wurde Dritter und verkürzte seinen Rückstand auf WM-Leader Albert Arenas (KTM), der aufgeben musste, zwei Rennen vor Schluss auf nur noch drei Punkte (157:154).