Der Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt vier Rennen vor Schluss für den Mercedes-Fahrer bereits 59 Punkte, da sein Titelkonkurrent Sebastian Vettel wie schon in Singapur (Startunfall) und Malaysia (Motorenprobleme, 4. Rang vom letzten Startplatz aus) einmal mehr vom Pech verfolgt war.

Auf dem 5,807 km langen Suzuka-Kurs im Land der aufgehenden Sonne, auf dem Vettel bereits viermal gewinnen konnte, ging für den 30-jährigen Wahl-Thurgauer die Sonne bereits nach vier Runden unter. Wegen Problemen mit der Zündkerze, die kurz vor dem Start noch gewechselt worden war, fuhr Vettel seinen Ferrari nach vier Runden in die Garage und musste aufgeben.

In den letzten fünf Rennen gewann Vettel, der nach neun Rennen die WM noch mit 20 Punkten Vorsprung anführte, nur gerade 45 Zähler, während Hamilton sein Konto um 118 Punkte aufstockte. Damit dürfte Hamilton in den letzten vier Rennen in Austin (22. Oktober), Mexiko (29. Oktober), Brasilien (12. November) und Abu Dhabi (26. November) der 4. WM-Titel kaum mehr zu nehmen sein. Er schliesst damit zu Vettel und Alain Prost auf. Nur Michael Schumacher (7) und Juan Manuel Fangio (5) waren noch erfolgreicher.

Neben Hamilton, der am Samstag seine 71. Pole-Position erobert hatte, standen die beiden Fahrer von Red Bull-Renault auf dem Podest. Max Verstappen, der vor einer Woche in Malaysia seinen 2. GP-Sieg gefeiert hatte und in den letzten Runden den Leader noch gefährlich angriff, verlor 1,211 Sekunden. Daniel Ricciardo, der zum 9. Mal in diesem Jahr auf dem Podest stand, lag 9,679 Sekunden zurück und rettete nach 53 Runden 0,901 Sekunden Vorsprung auf Valtteri Bottas im zweiten Mercedes ins Ziel.

Ohne Chance waren einmal mehr die Fahrer von Sauber-Ferrari: Marcus Ericsson schied nach einem Unfall in der 8. Runde aus, Pascal Wehrlein klassierte sich als letzter klassierter Fahrer im 15. Rang.

Suzuka (JPN). Grand Prix von Japan. (53 Runden à 5,807 km = 307,471 km): 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:27:31,193 (210,789 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 1,211 zurück. 3. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 9,679. 4. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 10,580. 5. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 32,622. 6. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1:07,788. 7. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1:11,424. 8. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1;28,953. 9. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 129,863. 10. eine Runde zurück: Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes. 11. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda. 12. Jolyon Palmer (GBR), Renault. 13. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Renault. 14. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda. 15. zwei Runden zurück: Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari. - 20 Fahrer gestartet, 15 klassiert.

Ausfälle. Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault (1. Runde/19. Rang): Unfall. Sebastian Vettel (GER), Ferrari (4./10.): Zündkerze. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari (8./14.): Unfall. Nico Hülkenberg (GER), Renault (41./15.): Defektes DRS. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes (47./15.): Aufhängung.

Startaufstellung: 1 Hamilton 1:27,319 (239,411 km/h; Rekord). 2 Vettel 0,472. 3 Ricciardo 0,987. 4 Verstappen 1,013. 5 Ocon 1,792. 6* Bottas 0,332. 7 Perez 1,941. 8 Massa 2,161. - Im zweiten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 9 Vandoorne. 10* Räikkönen 1,179. 11 Hülkenberg. 12 Magnussen. - Im dritten Teil der Qualifikation ausgeschieden: 13 Grosjean. 14 Gasly. 15 Stroll. 16 Ericsson. 17 Wehrlein. 18** Palmer. 19** Sainz. 20*** Alonso. - * = fünf Startplätze zurück (Getriebewechsel). ** = 20 Startplätze zurück (Wechsel diverser Antriebskomponente). *** = 35 Startplätze zurück (Wechsel Motor). - 20 Fahrer im Training.

WM-Stand (16/20): 1. Hamilton 306. 2. Vettel 247. 3. Bottas 234. 4. Ricciardo 192. 5. Räikkönen 148. 6. Verstappen 111. 7. Perez 82. 8. Ocon 65. 9. Sainz 48. 10. Hülkenberg 34. 11. Massa 34. 12. Stroll 32. 13. Grosjean 28. 14. Magnussen 15. 15. Vandoorne 13. 16. Alonso 10. 17. Palmer 8. 18. Wehrlein 5. 19. Kwjat 4. - Teams: 1. Mercedes 540. 2. Ferrari 395. 3. Red Bull-Renault 303. 4. Force India-Mercedes 147. 5. Williams-Mercedes 66. 6. Toro Rosso-Renault 52. 7. Haas-Ferrari 43. 8. Renault 42. 9. McLaren-Honda 23. 10. Sauber-Ferrari 5.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Amerika in Austin am 22. Oktober.