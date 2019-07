Es sieht tatsächlich so aus, als ob das ISAF in Flüelen vom Sturm verschont bleibt. Auch der Wetterradar meldet, dass das Gewitter in Kürze abgezogen sein wird. Sollte es dennoch zu Zwischenfällen kommen, Sie würden es hier lesen. Ansonsten: Bis morgen und «e Schöne».

Samstag, 6. Juli – 15:15 Uhr

Moment! Jetzt frischt auch der Wind hier auf, ein kleines Zelt flog schon durch die Luft. Wir bleiben noch ein Weilchen.

Aufgrund des anrollenden Gewitters leert sich der Festplatz langsam. Entweder, die Leute gehen nach Hause, oder sie suchen Schutz im stabil gedeckten Gabentempel.

Es regnet, donnert, blitzt, windet – aber nicht stark, eher mit angezogener Handbremse. Hier scheinen sich die meisten einig: Da kommt noch mehr.

Samstag, 6. Juli – 15:10 Uhr

So, was bleibt uns nach diesem Nachmittag in Flüelen?

Erstens: Die Organisatoren sind bereit, die Infrastruktur steht, die letzten Vorbereitungen sind auch abgeschlossen. Der subjektive Eindruck führt zum Schluss: Dieser Anlass ist tiptop organisiert, das Fest kann losgehen.

Zweitens: Thema Wetter – Aktuell tobt ein Gewitter im Raum Luzern, auch hier in Flüelen ist der Himmel schwarz. Medienchef Elias Bricker aber entwarnt: «Wir haben die Situation im Blick und gehen nicht davon aus, dass es stark stürmen wird.» Im Fall der Fälle würden die Festzelte abgedeckt, um Schäden zu Verhindern. Dem Fest von morgen dürfte nichts im Wege stehen.

Drittens: Noch steppt der Bär nicht in und um die Urnersee-Arena, es hat verhältnismässig wenig Volk. Das Augenmerk liegt ganz klar auf dem morgigen Tag, heute ist das Schwingerdorf noch bis 22.30 Uhr geöffnet, ab 22 Uhr ist Barbetrieb in der Schwingerbar.

Viertens: Schwinger sind Frühaufsteher, bereits um 4 Uhr Morgens startet am Sonntag der Betrieb, die Kassen öffnen um 6 Uhr, Anschwingen ist um 7.30 Uhr. Bis dahin machen wir eine Pause und sind morgen wieder live für Sie am 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest.

Samstag, 6. Juli – 14:48 Uhr

Was haben ein Standup-Paddel, eine ansehnliche Ansammlung Küchengeräte und vier Kühlschränke an einem Schwingfest verloren? Richtig, wir sind im Gabentempel, der scheinbar auch das Publikum interessiert.