Roger Federer meldet sich zurück im Tennis-Zirkus. Am Dienstag bestreitet der Baselbieter, der in Madrid 2006, 2009 und 2012 den Titel gewann, sein erstes Spiel auf Sand seit drei Jahren. Entsprechend gross ist die Vorfreude, aber auch die Unsicherheit. Während seiner einmonatigen Pause in der Schweiz, in der er isch intensiv auf die Rückkehr auf Sand vorbereitet hat, haben sich aber auch andere Fragen angestaut.

Das sind die brennendsten und Federers Antworten darauf:

Die ersten Stunden auf Sand seit drei Jahren

Es war grossartig und hat Spass gemacht. Als wir Anfang April angefangen haben, war es gutes Wetter. Ich erinnere mich noch gut daran, dass es vor drei, vier Jahre geschneit hat, wie an diesem Wochenende in der Schweiz auch wieder. Das war für mich schon nicht besonders inspirierend, in der Ballonhalle auf Sand zu trainieren, wenn es draussen unter null Grad ist. Ich bin glücklich, habe ich mich Ende Dezember dafür entschieden, wieder auf Sand zu spielen. Es war die richtige Entscheidung, auch wenn die Bedingungen nicht immer perfekt waren. An zwei Tagen hatte es zum Beispiel so viel Wind, wie ich es noch nie erlebt habe, das war fast schon lächerlich, aber es hat auch echt Spass gemacht.