Mit Maske und Disziplin: So will Beat Feuz den Winter überstehen

«Man muss jetzt schon aufpassen», sagt er. «Sonst fehlt man plötzlich und vielleicht ausgerechnet in der wichtigsten Phase.» Im Januar zum Beispiel, wenn die Klassiker in Wengen und Kitzbühel stattfinden und Feuz der Topfavorit sein wird. Das wäre bitter. Er sagt:

Nach Val d’Isère kam Feuz allein. Seine Familie blieb im neu gebauten Haus in Oberperfuss bei Innsbruck. Neun Stunden dauerte die Fahrt nach Frankreich. Viel Zeit, sich Gedanken zu machen über diese spezielle Saison. «Normalerweise haben wir in Nordamerika sieben bis zehn Abfahrtstage, bevor es mit den ersten offiziellen Trainings der Saison losgeht», sagt Feuz und ergänzt:

Feuz war in den vergangenen drei Saisons der beste Abfahrer. In 26 Rennen stand er 20-mal auf dem Podest, sechsmal als Sieger. Aber der Berner ist auch Vater einer Tochter und 33 Jahre alt. Ewig wird er nicht mehr Skiprofi sein. Umso wichtiger sind ihm die Rennen, die bleiben. Erst recht will er eine Krankheit vermeiden. Darum sitzt seine Maske besser als die bei einigen Kollegen.

Wir sind in Val d’Isère, wo am Sonntag die erste Abfahrt in diesem von Corona geprägten Winter stattfinden soll. Wir, die Beobachter, die Fragensteller, sind Teil der anderen Welt. Getrennt durch eine Sperrzone von Feuz. Nichts riskieren. Es ist das Moto dieses Winters. Nicht Corona-positiv werden und damit für 14 Tage in Quarantäne müssen.

Die Rennen in Nordamerika wurden aufgrund der Coronapandemie abgesagt. Anders als im US-Bundesstaat Colorado oder in Kanada gibt es in Europa kaum Pisten, die ein Abfahrtstraining mit langen Fahrzeiten ermöglichen. Der warme Herbst mit zu wenig Schnee machte es noch schwieriger, eine passende Trainingsgelegenheit zu finden. «Wir mussten improvisieren», sagt Feuz.

Wichtiges Training in Italien

Swiss Ski hatte bereits im Frühling entschieden, aufgrund von Corona auf Trainingslager in der südlichen Hemisphäre zu verzichten. Als Alternative blieb das Team im Spätsommer länger im Wallis. Vor gut zwei Wochen reisten Feuz und Co. dann für ein paar Tage nach Cervinia ins italienische Aostatal. «Da wir die Italiener im Sommer auf den Gletscher in Saas Fee nahmen, war das eine Art Gegenleistung», sagt Feuz.

In Italien konnten Abfahrtstrainings bis zu 1:40 Minuten gefahren werden. In Val d’Isère betrug die Bestzeit von Aleksander Kilde gestern im ersten Training allerdings 2:05 Minuten. «Ich denke, man hat uns Athleten ange­sehen, dass noch ein wenig Übung auf diese Distanz fehlt», sagt Feuz. Das allerdings heisst bei ihm nichts. Und so verlässt er das Gitter. Und der Schnee im gesperrten Bereich bleibt unberührt.