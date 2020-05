Millionen gegen Lohnexzesse, hä?

Es wirkt zynisch in Zeiten, in denen vielen Menschen in Genf das Geld für Grundnahrungsmittel fehlt, spricht der Bundesrat 350 Millionen Franken für die Profi-Klubs im Eishockey und Fussball. Dabei meint er es nur gut. Das Geld wird nicht à fonds perdu verteilt. Ausserdem sind die Darlehen an Bedingungen geknüpft. Die Löhne müssen gesenkt werden und die Nachwuchsförderung muss mindestens im gleichen Umfang wie vor der Pandemie weitergeführt werden.

Das klingt paradox: Wofür, wenn nicht für die Deckung exorbitanter Löhne oder die Miete eines zu grossen und schlecht ausgelasteten Stadions, werden die Darlehen verwendet? Neben Versicherungsprämien sind das die einzig relevanten Ausgabeposten eines Sport-Unternehmens.

Der Bund stützt ein System, das nicht gesund ist. Das ist zwar nicht seine Absicht. Nein, er will mit den Millionen den Lohnexzessen den Garaus machen. Das ist ein hehrer Ansatz. Aber die wenigen Klubs mit den Lohnexzessen brauchen wohl keine Darlehen. Und die Mehrzahl der Profiklubs im Fussball brächte die Rückzahlung eines Darlehens in Not. Denn diese Klubs hielten sich schon vor Corona nur dank Zuschüssen der Aktionäre über Wasser. Trotzdem: Wenn die Ligen individuelle Lösungen finden, wenn sie jetzt Regeln des Anstands und der Vernunft definieren wie eine Gehaltsobergrenze, kann sich der gestrige Tag dereinst doch noch als guter Tag für den Schweizer Sport entpuppen.