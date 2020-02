Michelle Gisin weint bittere Tränen nach der Abfahrt von Garmisch

Hinter den Absperrgittern, ausserhalb des Schwenkbereichs der Kameras, kauert Michelle Gisin nach ihrer Fahrt am Boden. Die Tränen fliessen minutenlang, der Körper schüttelt sich. Stephanie Venier, die österreichische Abfahrerin, kniet sich zu ihr nieder, redet ihr zu, tröstet sie. Es ist ein bedauernswertes Bild. Und ein Déjà-Vu. Vor einem Jahr musste Gisin im gleichen Zielraum von Jasmine Flury getröstet werden. Damals verletzte sie sich im Super-G am Knie und beendete die Saison. In ihrem Comeback-Winter wechseln sich Hochs und Tiefs zuverlässig ab. In den technischen Disziplinen geht ihr vieles leicht von der Hand, in Lienz schaffte sie Ende Jahr den ersten Slalom-Podestplatz überhaupt. Doch im Speedbereich ist es bislang ein «Murks», wie es Gisin nennt. Bei hohen Tempi fehlt ihr das Vertrauen und die letzte Überzeugung. Es ist ein mentales Problem. Nachdem die Tränen weggewischt sind, sagt sie:

Es ist frustrierend, wenn du merkst, dass du den Kopf einfach nicht frei kriegst. Deshalb bekam ich die Krise im Ziel. Manchmal muss einfach alles raus.

Der furchtbare Sturz von Gröbli beschäftigt Die Rennen von Sotschi liess Gisin am letzten Wochenende aus, um zu Hause in Engelberg Kräfte zu sammeln. In Garmisch wollte sie mit vollen Energiespeichern einen Schritt nach vorne machen. Dass sie die anspruchsvolle Kandahar-Piste seit letztem Jahr mit einer Verletzungsgeschichte assoziiert, merkte sie spätestens am Start. «Es kam wieder hoch. Ich habe sicher sehr Respekt gehabt», sagt sie. Beschäftigt hatte Gisin aber auch der schwere Sturz von Teamkollegin Nathalie Gröbli. Die Nidwaldnerin stürzte im einzigen Abfahrtstraining am Freitag schwer und zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu: