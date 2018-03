«Das Allerwichtigste aber ist unser Hunger nach Erfolg.» Das gilt auch für ihn, obwohl er mit Ajax und Benfica in fünf Jahren fünf Mal Meister geworden ist. «Jetzt habe ich aber schon zu lange nichts mehr gewonnen. Ich bin gierig auf Erfolge und spüre dasselbe positive Bauchgefühl wie vor den Titelgewinnen mit Ajax und Benfica», sagt der Flügel, dessen Vertrag ausläuft.

Der Famile gefällt es hier

Sulejmani würde ausgesprochen gern in Bern bleiben, doch die Verhandlungen seines Beraters mit Sportchef Christoph Spycher ziehen sich in die Länge. Grossverdiener Sulejmani ist 29 Jahre alt und wünscht sich einen langen Vertrag.

«Meiner Familie gefällt es hier extrem gut, wir leben in einem ruhigen Quartier und ich bin in fünf Minuten im Stadion.» Der sechsjährige Sohn Luca, geboren in Amsterdam, besucht die britische Schule in Bern, seine Schwester Lucia ist vor vier Monaten auf die Welt gekommen.

«Wir lassen Brasilien hinter uns»

Ja, Sulejmanis Leben ist im Lot. Selbst wenn sich aus sportlicher Sicht sagen lässt, dass das Sahnehäubchen fehlt. Noch immer hat der 20-fache Nationalspieler nichts von Mladen Kristajic gehört, dem Nationalcoach Serbiens. Und dies wenige Monate vor Beginn der WM.

Es spricht jedoch für die Bescheidenheit Sulejmanis, wenn er sagt: «Ich verstehe, dass der Trainer auf jene setzt, die die WM-Qualifikation geschafft haben. Aber ich glaube daran, es noch ins WM-Kader zu schaffen.» Er hat sich schon ausgemalt, was dann passieren soll: Wir und die Schweiz lassen Brasilien hinter uns und ziehen in den Achtelfinal ein.»