Es ist 3.04 Uhr. Das Österreichische Fernsehen geht auf Sendung. Fünf Minuten vor den Schweizern! Die TV-Leute von ORF sind heiss. Heiss auf Medaillen! Der Countdown für die Abfahrt der Männer läuft. Ski-Experte Hans Knauss wagt sich auf die Kamerafahrt. Verrückt: Knauss ist als Testpilot fast schneller als die vier Medaillenhoffnungen Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Max Franz und Vincent Kriechmayr, der als bester Österreicher nur Siebter wird.

Keine Medaille für unsere Nachbarn, aber beste Unterhaltung am Bildschirm! Die beiden Kommentatoren Oliver Polzer und Knauss plaudern munter drauf los und machen sich Mut fürs Rennen. So ganz überzeugt von ihren Cracks in rotweissrot sind sie allerdings nicht. Der Respekt vor dem Schweizer Beat Feuz ist gross „Der Beat, der macht’s“, prophezeit Knauss. „Der Kugelblitz ist der Topfavorit.“ „Hast wohl recht, Hansi“, sagt Polzer. „Du als ehemaliger Komplett-Verrückter musst es ja wissen. Aber vergiss die beiden Elche nicht …“

Gut getippt! Die beiden Elche Svindal und Jansrud und Kugelblitz Feuz holen tatsächlich Gold, Silber und Bronze. Und das Fazit aus Österreicher Sicht? Sie gehen zwar leer aus, haben mit Hans Knauss aber einen Komplett-Verrückten.​