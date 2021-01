«Meine Eltern haben mir beigebracht, immer den Müll rauszubringen»: González giftelt gegen Neymar

(gav/dpa) PSG setzt sich am Mittwochabend im französischen Fussball-Supercup dank einem 2:1-Erfolg knapp gegen Marseille durch. Der brasilianische Superstar Neymar trifft dabei per Penalty. Nach dem Spiel geht die Privatfehde zwischen Neymar und dem Innenverteidiger von Olympique Marseille Álvaro González in eine weitere Runde. Der PSG-Stürmer macht sich über den Spanier lustig. «König Álvaro, he?», twittert Neymar (28) zu einem Foto von sich mit herausgestreckter Zunge – adressiert an González.