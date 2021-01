(gav) Auf dem eher einfachen Slalom im österreichischen Flachau findet das zweite Slalom-Rennen an diesem Wochenende statt. Vier Schweizer in den Top 11 sorgten am Samstag für ein überzeugendes Teamergebnis. Der Podestplatz aber fehlte. Das Ziel ist somit klar.

Loïc Meillard (24) ist nach Halbzeit bester Schweizer und darf aufs Podest schielen. Der Neuenburger verliert mit einer starken Fahrt 35 Hundertstel auf die Bestzeit vom Norweger Sebastian-Foss Solevag (29). Aufs Treppchen fehlen Meillard lediglich 6 Hundertstel. Nach dem 1. Lauf liegt er auf dem fünften Platz.

Zweitbester Schweizer ist Luca Aerni (27). Nach seinem 8. Platz am Samstag zeigt der Freiburger auch in der zweiten Ausgabe eine angriffige Fahrt. Mit einem Rückstand von 60 Hundertstel liegt Aerni auf dem 7. Platz. Auf einen Podestplatz fehlen ihm 31 Hundertstel. Für den 2. Lauf liegt noch alles drin.

Der Kampf um die Podestplätze werden ohne Ramon Zenhäusern (28) stattfinden. Ein Fehler im zweiten Abschnitt vermiest ihm eine bessere Ausgangslage. Mit einem Rückstand von 1:13 Sekunden liegt er auf dem 15. Platz.

Weitere Schweizer im 2. Lauf: Tanguy Nef (21.), Daniel Yule (22.) und Marc Rochat (28.). Um 13:45 Uhr folgt die Entscheidung.