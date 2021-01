Mauro Caviezel mit Aussenbandverletzung und Stauchung am Knie

(keg) Mauro Caviezel hat sich beim Sturz im Training in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag eine starke Gehirnerschütterung zugezogen. Am Sonntag unterzog er sich in der Schweiz genaueren Abklärungen. Der Verband Swiss Ski informierte, dass die Untersuchungen zudem eine Aussenbandverletzung sowie einen Bone Bruise (Knochenprellung, Stauchung) am linken Knie ergaben. Mauro Caviezel lässt über die Mitteilung folgendes ausrichten: