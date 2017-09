Im Frauenrennen stellte Simone Niggli einmal mehr unter Beweis, dass sie auch vier Jahre nach ihrem Rücktritt aus dem Spitzensport immer noch zur nationalen Elite gehört. Sie war im Ziel überrascht, ganz zuvorderst zu sein: „Ich war unterwegs nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich machte immer wieder kleine Umwege im Postenraum und verlor so mehrfach wichtige Sekunden." Am Schluss rettete sie vier Sekunden gegenüber der Zweitplatzierten Julia Gross ins Ziel. Die Zürcherin scheint auf Ende Saison nochmals richtig gut in Form zu kommen, bereits am Weltcup in Lettland vor zwei Wochen konnte sie Akzente setzen. Sabine Hauswirth, die am Weltcup im Baltikum in sämtlichen Disziplinen eine Medaille holte, musste sich mit dem dritten Rang begnügen.