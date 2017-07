Mehr Ingenieur als Unfallopfer

Sich hinsetzen war auch eine der ersten Tätigkeiten des Schwingerkönigs nach dem fatalen Sturz von der Gondel. Er könne sich noch genau an alles erinnern: «Wenn man zwölf Meter in die Tiefe fällt, hat man relativ viel Zeit», sagt er mit einem Grinsen. Er habe sich nach dem Aufprall zuerst einmal sortiert und geschaut, ob alles in Ordnung sei. Danach setzte er sich auf den mächtigen Betonsockel am Fusse des Seilbahnmasts und wartete auf die Rettungsdienste.