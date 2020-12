Martin Berthod hat schon 58 Weltcup-Rennen organisiert – doch ein solches Wochenende hat er noch nie erlebt

Ende November war es in St. Moritz relativ warm für die Jahreszeit. So warm, dass im Zielbereich noch der braune Hang zu sehen war. Bis am letzten Dienstag kamen die Schneekanonen zum Einsatz, um die Weltcup-Piste zu beschneien. Danach blieben drei Tage für die Pistenpräparierung zur Verfügung, was für eine vernünftige Basis knapp ist. Am Freitag brach schliesslich der Winter über dem Engadin ein, die gesamte Infrastruktur versank im Naturschnee. Mit den Verwehungen des Windes wurden auf Corviglia bis zu zwei Meter Schnee gemessen. Der für Samstag geplante Super-G musste daraufhin abgesagt werden.

Die Veranstalter gaben aber noch nicht auf und spekulierten mit einer Durchführung am Sonntag. Doch nur Stunden später erhöhte das Schnee- und Lawineninstitut von Davos die Lawinengefahr auf Stufe 4 von 5. Die Bergbahnen entschieden sich, den gesamten Berg zu schliessen, die Veranstalter zogen nach und sagten auch den zweiten Super-G ab. Ein solches Wochenende hat OK-Chef Martin Berthod noch nie erlebt. Der 67-jährige veranstaltet seit 1981 Events in St. Moritz und ist seit 1999 beim Ski-Weltcup tätig.