Der Mann scheint in Topform. Nicht nur für die Schweiz trifft er, auch für seinen Klub Dinamo Zagreb. Er führt die Torschützenliste der kroatischen Liga mit neun Treffern souverän an.

Bei Newcastle in den vergangenen drei Spielen gesetzt. Nach einem Sieg gegen Everton gab es am Freitag ein 0:2 gegen Southampton. Schär sagte: «Wir haben alle schlecht gespielt.»

Am Mittwoch testet die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Belgien, bevor es am Samstag und am darauffolgenden Dienstag zu Hause gegen Spanien und die Ukraine um die Entscheidung in der Nations League geht. Siege sind Pflicht, sonst steigt die Schweiz in die Liga B ab.

Steven Zuber

Seitdem er bei Frankfurt spielt, läuft es ihm wieder besser. Am Samstag gegen Stuttgart wurde er aber in der Pause beim Stand von 0:2 bereits ausgewechselt. Am Ende lautete das Ergebnis 2:2.

Edimilson Fernandes

Spielte beim 2:2 gegen Schalke 04 durch. Damit holte er mit Mainz den ersten Punkt in dieser Saison und verbleibt auf dem letzten Tabellenrang. Er hatte gute Aktionen offensiv, muss aber defensiv noch zulegen.

Admir Mehmedi

Bei Wolfsburg immer mit regelmässigen Einsätzen. Vorletzte Woche gelang ihm ein Assist. Gestern kam er für 28 Minuten beim Stand von 2:0 ins Spiel. Die Partie gegen Hoffenheim endete 2:1.

Jordan Lotomba

Gehört bereits zur Stammelf von Nizza und zeigt gute Leistungen. In der Europa League am Donnerstag gelang ihm gegen Slavia Prag aber nur ein mässiger Auftritt.

Eray Cömert

Wie Silvan Widmer war auch er mit Basel am Wochenende wegen einer Spielverschiebung ohne Einsatz. Der Innenverteidger ist der Chef in der Basler Defensive.

Becir Omeragic

Ihm und dem FC Zürich läuft es unter Trainer Massimo Rizzo. Drei Spiele, drei Siege. Am Samstag gegen Luzern liess die FCZ-Defensive gegen Luzern nur wenig anbrennen.

Djibril Sow

Im Klub läuft es ihm zurzeit nicht rund. War er in der vergangenen Saison bei Frankfurt meist noch gesetzt, kommt er in der laufenden Saison gerade mal auf 30 Minuten Einsatzzeit in sieben Spielen. Am Samstag durfte er gegen Stuttgart die letzten zehn Minuten ran.

Loris Benito

Bei Bordeaux zeigt er ansprechende Leistungen und spielt hinten links jede Partie. In den vergangenen beiden Spielen kassierte sein Team total sechs Tore und auch Benitos Abwehrseite war nicht immer gedeckt.

Yvon Mvogo

Bei PSV Eindhoven sammelt er fleissig Spielpraxis und ist die Nummer eins. In der Liga hat er erst vier Gegentore in sieben Spielen erhalten.

Gregor Kobel

Seine Leistungen als Torhüter bei Stuttgart lassen aufhorchen. Er ersetzt den angeschlagenen Jonas Omlin. Kommt er gegen Belgien zum Nati-Debüt?