Valentins Nomination zum Captain ist kein Freifahrtschein und heisst nicht, dass er deshalb immer spielt. Das weiss er auch. Es geht vielmehr um übergeordnete Aufgaben in der Mannschaft und im Verein. Natürlich ist er aber auch der verlängerte Arm des Trainers, wir sprechen am meisten miteinander. Er hat sich dieses Amt durch seine grosse Erfahrung und seinen Einsatz verdient.

Marcel Koller: Zuerst einmal: Diese Ruhe ist wichtig. Sie ist folgerichtig, weil alle voll mit Einsatz dabei sind, die Stimmung gut ist und wir praktisch keine Verletzten haben. Ausserdem ist der Grossteil der Mannschaft zusammen geblieben, es ist kein ständiges Herumrennen, bei dem hier einer weg geht und da einer dazu kommt. Das war das Ziel. Denn das Gegenteil bringt Unruhe und das ist nicht das, was wir suchen. Unruhe hindert einen daran, gut arbeiten zu können. Als wir im vergangenen August übernommen haben, ging es nicht, diese Ruhe zu haben. Wir mussten die Leute kennen lernen, mussten Ergebnisse bringen. Da Ruhe rein zu bringen, war extrem schwierig. Ich habe immer betont, dass es Zeit braucht, Ruhe und Stabilität in eine Mannschaft zu bringen und dem Team unsere Spielideen zu vermitteln. Dies haben wir gegen Ende letzten Jahres und vor allem in der Rückrunde geschafft – nun braucht es eine Bestätigung in der neuen Saison.

Am besten, man liest es einfach nicht (lacht)! Nein, natürlich habe ich gewisse Dinge mitbekommen, die geschrieben und spekuliert wurden. Aber ich liebe den Fussball. Ich bin schon so lange dabei und habe schon so viel erlebt, dass es für mich entscheidend ist, was am Ende Tatsache ist und wer mich anruft. Was geschrieben wird in der Presse ist für mich nicht relevant. Das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man bereits etwas älter und schon länger dabei ist. Da hat man das Eine oder Andere schon mal erlebt. Ich habe 14 Tage abschalten und geniessen können. Das war wichtig, das habe ich gebraucht, weil sonst praktisch rund um die Uhr an sieben Tagen der Fussball im Zentrum ist.

Sie sagen, Unruhe verhindert gute Arbeit. Im Sommer gab es enorm viel Unruhe. Wie gut kann man eine Saison vorbereiten, wenn man in Betracht nimmt, was alles passiert ist und geschrieben wurde?

Sind Sie denn mal an diesem Punkt angekommen? An dem Punkt, an dem Sie dachten, dass Sie nicht mehr für den FC Basel arbeiten werden?

Natürlich bekommt man es mit. Ich sage dann einfach: Es interessiert mich nicht. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt an einen Punkt, an dem es wichtig wäre, mit gewissen Personen zu telefonieren und Dinge zu bereden, dann muss man das tun.

Also hatten Sie in der letzten Ferienwoche mal das Gefühl, nicht mehr beim FCB zu arbeiten?

(lacht) Nein! Ich habe das sechs Jahre lang gemacht und wirklich genau das vermisst: Das tägliche Dabeisein. Ich bin wieder voll im Rhythmus drin und das ist gut. Das sorgt auch für dieses gewisse Kribbeln. Ausserdem hast du die Möglichkeit, gleich am nächsten Tag wieder einzugreifen, wenn etwas nicht optimal gelaufen ist. Das ist bei der Nationalmannschaft schwierig, wenn alle in ihre Himmelsrichtungen verschwunden sind und du herum telefonieren, mailen oder facetimen musst. Wenn du alle immer zusammen hast, kannst du mehr bewirken.

Für mich war klar, dass ich auftreten muss wie sonst auch immer. Ich bin ihr Trainer und wir wollen weiterführen, was wir begonnen haben. Es geht ja nicht um das, was hätte sein können. Entscheidend ist, was am Ende Tatsache ist und wer effektiv da steht. Die Spieler sind wie auch ich Angestellte des Vereins und als solche können sie sich auch nicht immer alles aussuchen, wie sie es gerne hätten.

Sagen wir es so: Dass ich ein paar Dinge schon gesehen habe, hat mir jetzt sicher geholfen. Wenn du in Deutschland im Abstiegskampf warst, gesehen hast, wie Mitarbeiter Druck auf Spieler ausüben, weil ihre Jobs an deren Leistungen auf dem Platz gekoppelt sind, du merkst, dass Millionen vom Ligaerhalt abhängen, dann weisst du, was es heisst, unter enormen Druck gesetzt zu werden. Ich bin aber froh, habe ich das alles machen dürfen. Im Moment habe ich es so nicht empfunden, aber jetzt denke ich: Zum Glück, habe ich diese Erfahrung machen können. Ohne diese wäre es viel schwieriger heute.

Wenn ich Ruhe brauche, gehe ich in Pension. Aber so weit bin ich noch nicht. Es reizt mich noch.

Welche Situation hat Sie diesbezüglich am meisten geprägt?

Da gab es eine Situation in Bochum. Wir kämpften in meiner letzten kompletten Saison um den Klassenerhalt. Es war drei Tage vor Saisonschluss, wir spielten mittwochs in Hamburg, die Spieler gingen aufeinander los. Da waren Existenzängste greifbar. Vor dem nächsten Spiel hatte ich drei Tage Zeit und wusste, dass das richtige Resultat in diesem Spiel am Samstag alles retten könnte. Ich musste eine Lösung finden. Stundenlang habe ich diese gesucht, sass zu Hause, mit den Füssen auf dem Tisch und sinnierte. Ich habe mich versucht abzuschotten und nicht mal meine Frau durfte mich stören (lacht). Dann kam die Lösung. Aus dem Nichts. Am nächsten Tag habe ich sie umgesetzt, wir gewonnen am Samstag 2:0 und waren gerettet. Es war ein Moment, der mir zeigte: Am Ende geht es nie um den Einzelnen, sondern um die Mannschaft, den Verein – und in diesem Fall den Ligaerhalt.

Hatten Sie damals schlaflose Nächte?

Nein, nicht zu schlafen nützt nichts. Ich weiss, das klingt einfacher als es ist und in Köln hatte ich auch mal drei Nächte, in denen ich nicht schlafen konnte. Aber ohne Schlaf bist du am nächsten Tag nicht überzeugend vor der Mannschaft, das musste ich lernen. Ich habe mir beigebracht, schlafen zu können und schlafe grundsätzlich gut.