Marc Hirschi ist nach seinem Team-Wechsel im Zwiespalt: Olympische Spiele oder Tour de France?

Was ist wichtiger für einen Radsportler: Die Tour de France oder die Olympischen Spielen in Tokio? Es ist eine undankbar und schwierige Entscheidung, welche die Athleten zur Planung ihrer Saison fällen müssen. Am 18. Juli endet die Tour de France, am 24. Juli findet das olympische Strassenrennen der Männer statt.

Eine Teilnahme an beidem scheint deshalb nur erschwert möglich. Die Athleten bräuchten nach der Rundfahrt eine längere Erholungszeit, zumal Reisestress und Zeitverschiebung dazu kommt. Noch kritischer ist aber ein anderer Punkt: Seit dem 1. Januar gilt in Japan eine vierzehntägige Corona-Quarantäne. Ein grosses Problem für alle Sportler, die an den Spielen teilnehmen möchten. Anders als in vielen anderen Sportarten stehen im Radsport die Olympischen Spielen nicht über allem. Ein Triumph an der Tour de France ist ähnlich wichtig wie Edelmetall an den Spielen.

Hirschi ist ein wichtiger Helfer an der Tour