Manipulation & Korruption: FCB-Gegner Anorthosis Famagusta erlebt Exemplarisches für den zypriotischen Fussball

Ein Elfmeter gegen Anorthosis Famagusta und angeblich ungewöhnliche Wettaktivitäten sorgen am vergangenen Wochenende für einen Skandal. Solche Geschichten suchen den von Korruption gebeutelten zypriotischen Fussball immer wieder heim. Diesmal stört er die Vorbereitung des FCB-Gegners auf das Spiel in der Europa-League-Qualifikation empfindlich.

Alles beginnt am Sonntagabend. Beim Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Apollon Limassol und dem Drittplatzierten Anorthosis führt Famagusta 1:0, um am Ende 1:3 zu verlieren. Während dem Spiel stellt der zypriotische Verband ungewöhnliche Wettaktivitäten fest. Er eröffnet eine Ermittlung und Andreas Papacharalambous, der Vorsitzende des Ethikausschusses, erklärt sich daraufhin im Fernsehen. «Wir haben Daten gesammelt, die uns zwingen, dem nachzugehen», sagt er. Normalerweise obliegt diese Überwachung der Uefa, die im Fall eines Manipulationsverdachts rund 48 Stunden später eine Untersuchung einleitet. Warum der zypriotische Verband hier bereits am Tag nach dem Spiel öffentlich macht, dass eine Untersuchung läuft, schürt Zweifel an der Integrität.

Der Ausschuss betrachtet in der Folge vor allem die Szene rund um den Elfmeter zum 1:1. Auf TV-Ausschnitten ist zu sehen, wie Anorthosis-Keeper Giorgi Loria mit dem Kopf in die Ecke nickt, in die der Schütze angeblich schiessen soll. Was er kurz darauf auch macht. Doch ein Beweis für eine allfällige Spielmanipulation ist das natürlich nicht. Loria hätte ja genau so gut in die Ecke nicken können, in die er später springt.