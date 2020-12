Madonna! Der Nachtslalom brachte den Schweizern kein Glück - Norwegen mit Doppelsieg

Schade! Die Schweizer nutzen ihre gute Ausgangslage nicht und mussten sich mit den hinteren Rängen begnügen: Der Walliser Ramon Zenhäusern (28), der Sieger von Alta Badia (ITA) am Montag, fuhr noch im ersten Lauf beflügelt und schaffte es auf den zweiten Rang. Doch die gesalzene und gewässerte Piste wurde immer ruppiger und verlangte den Fahrern alles ab. Schon kurz nach dem Start verlor Zenhäusern einen grossen Teil seines Vorsprungs und es passierten einige Fehler, er verliert elf Ränge und beendet das Rennen auf Rang 13.

Enttäuschung für Daniel Yule

Er hätte den grossen Hattrick von Madonna di Campiglio realisieren können: Daniel Yule (27). Der Walliser mit britischen Wurzeln kämpfte sich tapfer durch den Stangenwald, verlor aber schon im oberen Teil seinen gesamten Vorsprung. Und auch im Steilhang wollte alles nicht so richtig passen: Yule verliert sogar 17 Ränge und landet zum Schluss auf Rang 22 mit einem Rückstand von 1.26 Sekunden auf Kristoffersen. Welch Riesenenttäuschung! Yule gewann auf dieser Piste vor zwei Jahren seinen ersten Weltcup-Slalom, in diesem Jahr im Januar konnte er in Madonna di Campiglio einen weiteren Sieg verbuchen. Aus dem Tripple wurde leider nichts!

Der beste Schweizer ist Loïc Meillard auf Rang 11 - eine starke Leistung! Der Genfer Tanguy Nef kommt mit über einer Sekunde Rückstand auf Rang 18 und sammelt so wertvolle Weltcup-Punkte.

Das Podest

Henrik Kristoffersen (NOR) 1:35.35 Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +0.33 Alex Vinatzer (ITA) +0.34

Zahmer Kristoffersen

Der 26-jährige Henrik Kristoffersen zeigte in Madonna di Campiglio, wer unter Flutlicht ein richtig starker Slalomfahrer ist. Der Norweger spielte sein ganzes Können aus, machte im zweiten Lauf elf Plätze gut und schnappt so seinem Teamkollegen Sebastian Foss-Solevaag (Führender nach dem ersten Lauf) den Sieg weg. Dritter wird im Heimrennen der Italiener Alex Vinatzer - er verliert 34 Hundertstel auf Kristoffersen.