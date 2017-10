Marta Giacomini: Viele Vereine haben Schwierigkeiten, Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Bedingt durch die Doppelbelastung von Beruf und Haushalt entscheiden sich viele gegen ein Freiwilligenamt. Besonders schwierig ist es, für spezielle Anlässe OK-Mitglieder zu finden. An freiwilligen Helfern fehlt es hingegen selten. Positive Erfahrungen machen wir mit dem 1418coach-Projekt, wo 14 bis 18-Jährige in die Leitertätigkeit eingeführt werden. Es ist unsere Aufgabe, die Jungen in der Leiterausbildung zu fördern und zu unterstützen. Sie im Verein zu behalten und in die Erwachsenenriegen einzubinden, gehört zu einer der grossen Herausforderungen für die Zukunft.

Ist auch die Mitgliedergewinnung schwieriger geworden?

Marta Giacomini: Wir haben vor allem bei den Erwachsenen zu kämpfen. Ältere Mitglieder müssen das Training wegen Altersbeschwerden aufgeben und 50- bis 60-Jährige fühlen sich noch zu fit, um in die ältere Garde nachzurücken. Zudem ist es schwer, neue Mitglieder zu gewinnen, die noch nie in einem Turnverein waren. Heute suchen viele ihre sportliche Betätigung lieber im Fitnesscenter. Bei den Jungen ist es so, dass viele Kinder abspringen, sobald sie in die Oberstufe kommen. Sie haben etwa Angst, den schulischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden zu können oder konzentrieren sich auf andere Freizeitbeschäftigungen.

Heinz Burla: Obwohl der Handball in der Schweiz an Bedeutung verloren hat, ist es uns gelungen, in unserem Club die Mitgliederzahlen konstant zu halten. Wir wollen aber in Zukunft wieder richtig wachsen. Jüngst haben wir ein Programm gestartet, um mittels Schulsport und anderen Investitionen die ganz Jungen zu erreichen und die Basis aktiv aufzubauen.

Was würden Sie sich von der Politik, von Gemeinden und Kantonen wünschen?

Heinz Burla: Zur Zeit nehme ich in der Politik kaum Appetit wahr, sich für eine bessere Hallensituation im oberen Limmattal stark zu machen. Sportvereine leisten Jugendarbeit und fördern die Integration, was wiederum die Kosten im Sozialbereich senkt. Die entsprechende Wertschätzung seitens der Politik und die entsprechende Unterstützung fehlt mir heute. Sport ist eben nicht ausschliesslich ein individuelles Freizeitvergnügen, sondern hat einen immensen Wert für die Gesellschaft mit einem positiven Effekt auf unsere Gesundheitskosten.

Marta Giacomini: Die Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt. Wir erleben es immer häufiger, dass Kinder den Weg in unseren Verein durch die Empfehlung eines Arztes, eines Schulpsychologen oder von Lehrpersonen finden. Vom Kanton erhoffen wir uns den definitiven Zusammenschluss der verschiedenen Turnverbände KTV, SVKT, SATUS und STV. Von der Stadt Dietikon würden wir uns eine Dreifachturnhalle wünschen, in denen wir unsere Veranstaltungen durchführen können. Zudem sind wir der Meinung, dass die Turnhallen den Sportvereinen gratis zur Verfügung gestellt werden sollten.