Der Grasshopper Club Zürich hat einen oft geäusserten Wunsch seiner Fans erfüllt: Beim traditionellen blau-weissen Heimtrikot ist die Farbaufteilung wieder wie früher. Das heisst: Bei der rechten, blauen Brust hat es weisse Ärmel. Und an die linke, weisse Brust schliessen blaue Ärmel an. In der vergangenen Saison – der Abstiegssaison – schlossen an die blaue Brust blaue Ärmel und an die weisse Brust weisse Ärmel an; ganz entgegen der Tradition. In dieser Hinsicht ist der Rekordmeister nun also wieder zurück beim Altbewährten.

Gleichwohl gibt es einen Wermutstropfen für die Fans: Der Rücken ist nach wie vor fast ganz in Weiss gehalten. In früheren Zeiten war jeweils auch der Rücken je zur Hälfte blau und weiss. Viele GC-Fans würden sich eine klare blau-weisse Aufteilung auf dem Rücken wieder zurückwünschen. Vor jeder Saison ist das im GC-Fanforum ein Thema.

In eben diesem Forum wurde bereits das neue Auswärts-Trikot gelobt. Dieses ist in Schwarz gehalten. Diagonal übers Trikot verlaufen ein blauer und ein weisser Streifen. Eine Hommage ans Zürcher Wappen. Ebenfalls neu gestaltet sind die Goalie-Leibchen, die neu in Gelb gehalten sind. Die neuen Trikots haben die GC-Spieler Nassim Ben Khalifa, Veroljub Salatic und Mirko Salvi auch auf einem Video auf Instagram präsentiert.

So präsentiert der Grasshopper Club Zürich seine neuen Leibchen auf Instagram: