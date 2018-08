Valon Behrami nimmt nach dem Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft kein Blatt vor den Mund. Er wirft Nati-Trainer Vladimir Petkovic im Gespräch mit dem Tessiner Fernsehen mangelndes Rückgrat vor. «Ich bin enttäuscht. Ich rede vom Trainer, von der ganzen Gruppe. Als Mensch schmerzt das sehr fest. Ich dachte, ich könnte gewissen Personen vertrauen. Dass sie mir ins Gesicht schauen. Die Hand auf die Schulter legen. Und nicht in einem dreissigsekündigen Telefonat mitzuteilen, dass ich nicht mehr dazugehöre.»

Petkovic versucht, den Flächenbrand zu löschen, indem er von einem «Missverständnis» spricht. Er habe nie definitive Entscheidungen getroffen. Öffentlich gesprochen hat er seit dem Ausscheiden in den Achtelfinals der Fussball-WM gegen Schweden bis heute nicht. Das schützt ihn nicht davor, von einem Fettnäpfchen ins nächste zu tappen. Gut möglich, dass Behrami, im Stolz verletzt, Tatsachen verdreht. Doch Fakt ist auch: Petkovic und Behrami konnten sich in ihrer Muttersprache Italienisch unterhalten. Die Erklärung, es handle sich um ein Missverständnis, wirkt auch angesichts des langen Schweigens befremdlich.

Frei wurde zum Lügen angestiftet

Vermutlich wurde Petkovic von der Tragweite seiner Entscheidung überrascht und versucht nun, die Wogen zu glätten, indem er von einem Missverständnis spricht. Um zu erahnen, wie fatal solche Notlügen sein können, genügt ein Blick in die jüngere Vergangenheit der Schweizer Fussball-Nati. Im Jahr 2004 spielt diese an der EM in Portugal. Alex Frei spuckt Gegenspieler Steven Gerrard in den Nacken. Der Stürmer streitet dies auf Anraten des Verbandes vehement ab. «Ich habe nicht gespuckt, sondern ihn nur beschimpft», sagte er.