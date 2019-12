Licht strahlt wieder über Leicester

Jürgen Klopp ist gewarnt. «Wir dürfen sie nicht vergessen», sagte der Trainer des FC Liverpool kürzlich über Leicester City, den letzten verbliebenen Verfolger im englischen Titelkampf, «sie waren ja vor drei oder vier Jahren schon mal Meister.» Und die beunruhigende Nachricht für Klopp: Leicester ist aktuell sogar noch besser als 2016 bei seinem Fussballmärchen, das ganz Europa verzückte.

Damals hatte der Club aus den East Midlands nach 16 Spielen drei Punkte weniger auf dem Konto. 38 Zähler sind es vor dem heutigen Spiel gegen Norwich – sechs mehr als Manchester City, das die erfolgreiche Titelverteidigung längst abgeschrieben hat, und sogar 14 mehr als Manchester United. «Wenn Liverpool nicht so verdammt stark wäre, könnte Leicester wirklich nochmals Meister werden», sagte Clublegende Gary Lineker.

«Aufgepasst Liverpool» – warnt Gary Lineker

Der Rückstand auf den noch ungeschlagenen Spitzenreiter beträgt acht Punkte, ganz England fiebert dem direkten Aufeinandertreffen am Boxing Day entgegen – auch Lineker, der insgeheim auf eine Wunderwieder- holung hofft. «Aufgepasst, Liverpool, die Füchse sind hinter euch her!», twitterte Lineker neulich. Leicester um Topstürmer Jamie Vardy (16 Saisontore) spiele «umwerfenden Fussball», meinte der TV-Experte, «es ist eine Freude zuzuschauen. Ich liebe es!»

Vater des Erfolgs ist Trainer Brendan Rodgers. Ausgerechnet Klopps Vorgänger in Liverpool war von den Reds im Oktober 2015 davongejagt worden. Im schottischen Exil bei Celtic Glasgow gewann er jeden nationalen Titel, um den er spielte – und empfahl sich für eine Rückkehr nach England. Als er vor zehn Monaten in Leicester anfing, fand er den Club am Boden vor. Der Tod des beliebten Besitzers Vichai Srivaddhanaprabha bei einem tragischen Helikopterabsturz im Oktober 2018 hatte ganz Leicester in tiefe Trauer gestürzt.

Die Stadt, die Fans, die Mannschaft, alle hätten etwas verloren gewirkt, sagte Rodgers, «aber ich hatte das Gefühl, das Licht wieder zurückbringen zu können». Schon nach einer Woche habe er sich in Leicester wie zu Hause gefühlt, erzählte der Nordire, «als wäre ich schon viel länger hier». Der Mannschaft impfte er ein: «Ihr habt es schon einmal geschafft, aber ihr habt es nicht bewahrt. Wir wollen etwas schaffen, das bleibt!»

Eine zweite Meisterschaft? Seit der Niederlage in Liverpool hat Leicester alle acht Premier-League-Spiele gewonnen – das gab es noch nie. Vardy geniesst wieder alle Freiheiten und trifft wie zu besten Zeiten. Dass der 32-Jährige aus dem Nationalteam zurücktrat, kommt zugute. Die Abwehr um Meistertorwart Kasper Schmeichel und den kultisch verehrten Ex-Freiburger Caglar Söyüncü ist mit nur zehn Gegentoren die beste der Insel. Das Mittelfeldtrio mit Wilfred Ndidi, James Maddison und Youri Tielemans ist laut Guardian «das aufregendste des Landes». Weiter schreibt die Zeitung, es sei lächerlich, Leicester nicht als Meisterschaftskandidaten zu sehen.