Der 30-jährige Jamaikaner gewann beim World Challenge Meeting von Ostrava zwar sein Rennen über 100 m, doch blieb seine Leistung weit unter den Erwartungen - und die Zeit über 10 Sekunden.

Bei keinem anderen Meeting ist Bolt häufiger angetreten als in Ostrava (9 Mal). Er nennt die Bahn im Mestsky-Stadion seine Lieblingsbahn und der Ort, wo er noch als Junior zu seinem ersten internationalem Meeting eingeladen wurde.

Nach einem schlechten Start kam er bloss in 10,06 Sekunden ins Ziel. Er war damit sogar um drei Hundertstel langsamer als beim sportlich misslungenem Saisonstart beziehungsweise Abschieds-Meeting in seiner Heimat in Kingston von Anfang Juni.

Vor den Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) startet Bolt nur noch beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo am 21. Juli. In London wird der achtfache Olympiasieger nur über 100 m an den Start gehen. Danach beendet der Superstar seine glanzvolle Karriere.