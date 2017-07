Sharika Nelvis hat eine erfolgreiche Zeit in der Schweiz hinter sich. Fünf Tage nach ihrem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Lausanne setzte sich die 27-Jährige aus Memphis auch in Luzern gegen namhafte Konkurrenz durch. Bei Gegenwind (1,2 m/s) gewann sie in 12,67 Sekunden über 100 m Hürden souverän vor Sally Pearson (12,83). Die nach Verletzungen wieder erstarkte Australierin, ihres Zeichens Olympiasiegerin 2012 und Weltmeisterin 2011, hatte sich am Sonntag in London auf höchster Meeting-Stufe als Zweite hinter Kendra Harrison noch unmittelbar vor Nelvis klassiert.

Bei Windstille über 100 m bei den Männern wurde die beste Zeit nicht im A-Lauf mit Michael Rodgers, vor vier Jahren WM-Silbermedaillengewinner mit der US-Staffel, realisiert, sondern in der B-Serie durch den Jamaikaner Tyquendo Tracey (10,23). Bei den Frauen setzte sich die Topfavoritin Kelly-Ann Baptiste aus Trinidad und Tobago durch. Die Sechste der Jahresweltbestenliste wurde in 11,16 Sekunden gestoppt.