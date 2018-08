«Ich habe immer Angst davor gehabt, dass die anderen viel besser sind als ich», sagte Léa Sprunger zu ihren Beweggründen, wieso sie im letzten Herbst die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer forciert hat. In der Vergangenheit scheiterte die 28-Jährige oft an ihren Nerven. Und nach jedem Rückschlag kamen die Selbstzweifel wieder auf. Die bitteren Tränen nach dem Vorlauf-Aus an den Olympischen Spielen in Rio. Das Gefühl, es noch besser zu können, nach dem fünften Rang an der WM im letzten Jahr in London.

Warten auf die Topzeit

Auch bei den Schweizer Meisterschaften in Zofingen vor einem Monat sah man eine unzufriedene Léa Sprunger. Sie haderte mit ihrer Zeit, ertappte sich zum wiederholten Mal darin, zu passiv zu laufen. Auch dies letztlich eine Frage des Kopfes. Dass sie schnelle Beine und mit ihrer Grösse von 1.83 m ideale Voraussetzungen für die Hürden hat, ist unbestritten. «Ich weiss, dass ich viel mehr kann», lautete die Selbsterkenntnis beim Blick auf ihre bisher beste Saisonleistung.