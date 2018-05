Bei störendem Gegenwind von 1,7 m/s blieb die Bernerin in 22,76 Sekunden bloss 4 Hundertstel über ihrer Saisonbestzeit, die sie vor knapp drei Wochen in Schanghai aufgestellt hatte.

Kambundjis Leistung ist hoch einzuschätzen. Die 25-Jährige trat gemessen an der persönlichen Bestzeit (22,42) bloss als Nummer 7 an. Allerdings bestand das Feld nicht aus übermächtigen Läuferinnen - die meisten Konkurrentinnen liegen in der Reichweite der Schweizerin.

Das Rennen gewann Marie-Josée Ta Lou (22,49), die im März an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham vor der Bronze-Frau Kambundji Silber gewonnen hatte. Ta Lou von der Elfenbeinküste, vor einem Jahr an den Weltmeisterschaften in London jeweils Zweite über 100 und 200 m, lief in Rom unmittelbar vor Kambundji. Die Schweizerin nutzte Ta Lou als Lokomotive und bog an Position 2 auf die Zielgeraden ein. Im Finish wurde sie noch von Ivet Lalova-Collio (BUL/22,64) auf den 3. Rang verdrängt.

Die Bernerin trat in Rom bereits zum dritten Mal in dieser Saison in der Diamond League an.