In 11,14 Sekunden bei leichtem Gegenwind legte Kambundji eine Top-Zeit in die Bahn, denn auch die Siegerin Murielle Ahouré von der Elfenbeinküste blieb über 11 Sekunden. Hinter Grossbritanniens Europameisterin Dina Asher-Smith und Ahourés Teamkollegin Marie-Josée Ta Lou, aber vor der Niederländerin Dafne Schippers, lief die Bernerin inmitten der Weltbesten ins Ziel. "Der 4. Platz scheint mein Lieblingsplatz zu sein", witzelte Kambundji. "Aber diesmal sind damit positive Emotionen verbunden. Toll, dass ich Dafne vor dem Heimpublikum schlagen kann."

Die beste Schweizer Sprinterin blickt auf ihre erfolgreichste Sommersaison zurück, obwohl sie nur eines der drei angepeilten Ziele erreicht hat. Den Schweizer Rekord über die 100 m drückte die 26-Jährige unter 11 Sekunden, die 200-m-Bestmarke gehört aber weiterhin Lea Sprunger und mit drei 4. Rängen an den Europameisterschaften in Berlin war die Bernerin schlecht bedient, zumal sie in jedem Final eine starke Leistung bot.

Ein letztes Mal winkte die Bernerin nach dem Lauf mit der 4x100-m-Staffel ins Publikum. Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga und Salomé Kora boten in 42,49 Sekunden zum wiederholten Mal in diesem Sommer eine starke Leistung - vor Jahresfrist wäre dies noch ein Schweizer Rekord gewesen. Seit der Athletissima in Lausanne steht die Bestmarke bei 42,29.

Ein Triumph in Zürich verhinderte einzig Europas Sprint-Ass Dina Asher-Smith. Auf der Zielgeraden flog sie noch an der St. Gallerin Kora vorbei. Das Schweizer Quartett wird die Saison am Sonntag beim internationalen Meeting in Berlin beschliessen - allerdings ohne Kambundji. Samatha Dagry oder Cornelia Halbheer wird einspringen.