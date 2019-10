Der fünfte Tag der Leichtathletik-WM in Doha steht an. Nach dem gestrigen Tag, der für die Schweiz etwas durchzogen lief, können Léa Sprunger und Mujinga Kambundji die Bilanz der Schweizer Delegation heute aufbessern: Sprunger (Vorläufe 400 Meter Hürden) und Kambundji (200 Meter Sprint) kämpfen ab 16:30 Uhr um Finaltickets. Daneben werden auch einige Medaillensätze vergeben. So etwa im Stabhochsprung und im 800-Meter-Lauf der Männer und im Speerwerfen der Frauen. Highlight des Abends dürfte der 200-Meter-Final der Herren werden, der leider ohne Alex Wilson steigt. Der Schweizer verletzte sich vor dem Halbfinal und musste aufgeben.

