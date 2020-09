Lehrer schlagen Alarm: Kinder kehren mit Übergewicht aus Lockdown und Ferien zurück – mit fatalen Folgen für die Gesundheit

Die Erinnerungen an den sechswöchigen Shutdown im Frühling verblassen langsam, längst haben wir uns an die Abstandsregeln gewöhnt, und daran, dass überall Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Auch das Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr und in einigen Kantonen auch in Läden, geniesst breite Akzeptanz. Wie sich die Massnahmen des Bundes auf die Volksgesundheit auswirken, lässt sich indes erst in Monaten, wenn nicht sogar Jahren abschätzen. Claudio Nigg, Gesundheitswissenschafter am Institut für Sportwissenschaften an der Uni Bern, rechnet langfristig mit einem Anstieg von chronischen Krankheiten wie Diabetes. Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren.



Diese Altersgruppe ist schon länger das Schweizer Sorgenkind. Gemäss einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, die im November 2019 im medizinischen Fachblatt «The Lancet» publiziert wurde, bewegen sich 9 von 10 Jugendlichen in der Schweiz weniger als die empfohlene Stunde pro Tag. Das sind nicht nur mehr als bei der letzten Erhebung vor 15 Jahren, sondern liegt auch über dem weltweiten Durchschnitt der Untersuchung von 80 Prozent. Die logische Konsequenz: Jeder Fünfte unter 18-Jährige in der Schweiz ist übergewichtig. Dazu ernähren sich die Betroffenen oft mit überwiegend inhaltsarmen Lebensmitteln. Sie sind deshalb meist nicht nur übergewichtig, sondern auch mangelernährt.