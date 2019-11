Legenden-Interview mit Timothée Atouba: «Den halben Lohn habe ich vertelefoniert»

Ich kannte Xamax, weil schon andere Kameruner dort gespielt haben, Joseph Ndo, Pierre Njanca. Sie haben mir gesagt, dass das ein guter Startpunkt ist für meine Karriere in Europa ist. Das war aber nicht mein erster Besuch in der Schweiz. Der war in Basel.

Der heute 37-jährige Kameruner spielte von Januar 2002 bis August 2005 insgesamt 88 Mal für den FCB und holte drei Meistertitel und zwei Cupsiege. Später spielte er für Tottenham, Hamburg, Ajax und Las Palmas. Seit 2014 lebt Atouba wieder in Kamerun, alleine. Seine Frau ist mit den vier Kindern lieber in Frankreich geblieben.

Ich habe gerne für Stimmung gesorgt. Auch an der Meister- und der Cupfeier. Da hat uns Christian Gross erlaubt, zu feiern. Das war sein Credo: Seriös arbeiten, aber auch seriös feiern, wenn der Moment dafür gekommen ist. Nachdem wir Meister waren, hat er der ganzen Mannschaft eine Zigarre in die Hand gedrückt und wir haben alle zusammen in der Umkleide geraucht. Gross sagte immer: „Das Leben ist kostbar, profitiert von den Freudenmomenten.“ In dieser Hinsicht war er super. Er hat mich wirklich auf allen Ebenen weitergebracht. Er hat sich auch immer bei mir erkundigt, wie es der Familie geht. Ich war damals schon Vater meines ersten Kindes. Heute habe ich vier.

Atouba hört gespannt zu, als wir ihm erzählen, was seine alten Kollegen heute so treiben. Dass Marco Streller nicht mehr FCB-Sportchef ist, ist an ihm ebenso vorbeigegangen, wie dass David Degen sich Anteile des Clubs gekauft hat.

Sie waren Verteidiger, dribbelten aber auch gerne. Das muss Christian Gross doch verrückt gemacht haben.

Oh ja. Am Anfang mochte er mich nicht sehr. Er schrie immer rein: „Timo!!!“, Da habe ich ihn nur komisch angestarrt und gar nichts gesagt. Das hat die anderen Spieler amüsiert. Ich habe ihm auch mal in der Umkleide vor allen gesagt, dass ich mit Irgendetwas nicht einverstanden war. Dann hat er mir mit seinem Blick zu verstehen gegeben, dass ich hier eine Grenze überschritten habe und mich in sein Büro bestellt. Dort sagte er mir: „Monsieur, Sie können mich kritisieren, aber nur im Büro.“ Dann habe ich gesagt: „Wenn Sie mir was zu sagen haben, kommen Sie doch in mein Büro.“

Warum hat er Sie nicht rausgeschmissen?

Das ist meine Natur, so bin ich. Das hat irgendwann auch der Trainer eingesehen. Als ich gegen GC als Linksverteidiger zwei Haken geschlagen habe, hat er mich noch angeschrien, ich solle den Ball besser sichern. Beim nächsten Mal habe ich dann extra stark zurück zu Pascal Zuberbühler gespielt, der den Ball mit dem Fuss nur zur Ecke dreschen konnte. Ich habe natürlich zu Gross geschaut, doch der hat gar nichts mehr gesagt. Seitdem hat er mich spielen lassen. Es war für ihn am Anfang sicher schwierig, mir zuzuschauen. Doch ich habe erst später begriffen, dass meine riskanten Aktionen Gross und so manchen Fan das Herz in die Hose rutschen liessen.

Danjiel van Buyten, ihr Mitspieler beim HSV, sagte einmal, dass er immer Angst hatte, wenn Sie in der eigenen Hälfte am Ball waren.

Ja. (lacht). Das hat er mir beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart auch erzählt. Er hat aber auch gesagt, dass er nie begriffen hat, warum ich dabei quasi nie den Ball verloren habe.