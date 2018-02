Lara Gut fühlte sich leer. Es waren vielleicht erste Anzeichen eines Burnouts. Doch es musste weitergehen. Und es ging weiter. Bis sie sich am 10. Februar des vergangenen Jahres an der WM in St. Moritz schwer verletzte. Ein Kreuzbandriss sorgte für die lange nötige Vollbremsung.

«Mein Freund sagte mir, als er mit mir den Film über mich (‹Laras Lauf›, ein Dok-Film; die Red.) anschaute: ‹Nach dem Unfall hattest du wieder Licht in den Augen.› Und genau so fühlte ich mich», erzählt sie in Pyeongchang.

Die Olympischen Winterspiele in Südkorea stehen für eine neue Lara Gut. So stark wie nie ist sie ins Team integriert. Man sieht sie auf Fotos mit Wendy Holdener und Co. beim Abflug. Man sieht sie im Bus und in der Skihütte neben den Kolleginnen sitzen. «Es tut gut, dabei zu sein», sagt sie. Die Routiniers von früher sind zurückgetreten. Mit der neuen Generation versteht sie sich viel besser.

Den Weg mit ihrem Privatteam wird sie weiterhin gehen. Ihr Erfolg beruht darauf. Doch der nächste Schritt aus der Einsamkeit könnte trotzdem etwas auslösen. Eine Goldmedaille an einem Grossanlass fehlt Lara Gut noch. Nach dreimal WM-Silber und zweimal WM-Bronze und Bronze an den Winterspielen 2014 ist es Zeit für Gold. Zehn Jahre später würde Lara Gut stärker denn je ins Rampenlicht treten.