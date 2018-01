«Das Jahr fängt schon mal gut an», lautete die trockene Antwort des Bündners. Bei 23 Weltcupsiegen steht Cologna nun. Diese Zahl soll noch lange nicht Vermächtnis sein.

Gestern war Ruhetag. Der neue Leader der Tour de Ski nahm diesen Begriff wörtlich. Für einmal stellte er keinen Wecker, schlief aus. Auch nach dem morgendlichen Skitest im strömenden Regen von Oberstdorf gönnte sich der 31-Jährige noch ein Nickerchen sowie eine ausgiebige Massage. «Ein ruhiger Tag», bilanzierte Cologna nach dem abendlichen Schwitzen auf dem Hometrainer.

Der Sprint als Schwachpunkt

Ein Tag, um vor und zurück zu schauen. Heute steht in Oberstdorf ein Sprint in der klassischen Technik auf dem Programm. Die schwächste Disziplin des Schweizers. 37, 43, 57, 24, 41 und 45 lauten die letzten Ergebnisse von Cologna. Aber er stand in dieser Sparte im Weltcup auch schon fünfmal auf dem Podest – zum letzten Mal am 16. Februar 2013 in Davos. «Der Klassisch-Sprint ist sicherlich nicht meine Stärke. Aber meine Form stimmt, das macht es einfacher», sagt der dreifache Olympiasieger. Erstes Ziel ist das Überstehen des Prologs mit einem Rang in den Top 30.